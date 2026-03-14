Таксист из Красноярска украл 135 тысяч рублей с банковских карт клиентки

Водитель такси похитил с банковских карт клиентки 135 тысяч рублей и теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
В ноябре 2025 года красноярка 1976 года рождения оставила сумку в такси, возвращаясь вместе с супругом и детьми из кафе. В кошельке находились карточки и написанные на листе бумаги пин-коды от них. Взволнованная женщина обратилась в полицию. Под подозрение попал водитель машины.
«При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался мужчина 1989 года рождения. Полицейские выяснили, что таксист, увидев оставленную сумку с кошельком, вытащил оттуда две карты и наличные денежные средства в сумме 700 рублей. Остальное имущество он выкинул по пути», — рассказали в МВД.
Мужчина обналичил 60 тысяч рублей. Оставшимися на картах средствами он рассчитался в магазинах — в том числе за покупку мобильного телефона и золотого кольца для знакомой.
За незаконные действия предприимчивый таксист попал под уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он ожидает суда.