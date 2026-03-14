Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова

На вчерашнем заседании представители областной думы настаивали на своей позиции и просили отказать в удовлетворении иска прокуратуры. Юристы регпарламента, в частности, высказали претензии к плохому качеству распечаток деловой переписки Короткова с руководством компании «Земля Профи». Также они указывали на невозможность признания незаконным постановления думы об удовлетворении отставки Короткова, так как регпарламент действовал в пределах своих полномочий, и не мог принять другого решения, имея заявление о добровольно сложении полномочий депутата. Юристы, «выписанные» из Москвы, представляющие интересы бывшего народного избранника, пытались убедить суд, что Коротков был лишь инвестором в своих компаниях и не получал никакой прибыли от гостиницы, которая строилась несколько лет. Они также настаивали на том, что полученная силовиками информация не может быть принята в качестве доказательства его участия в предпринимательской деятельности. При этом было зафиксировано, что руководство компании активно обсуждало с ним вопросы по предоставлению в аренду помещений различным организациям и стоимости аренды. По версии же представителей экс-депутата, сотрудники компании докладывали Короткову о финансовых делах фирмы исключительно по собственному желанию и только для информирования одного из учредителей, который «переживал» за переданный родственникам бизнес. Лишь осенью прошлого года Станислав Коротков избавился от своей части бизнеса, продав его своим же компаниям и подарив членам семьи.