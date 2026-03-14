В ОАЭ задержали десятки человек за видео в соцсетях, среди них иностранцы

Полиция Абу-Даби задержала 45 человек после съёмки различных объектов и публикации роликов в социальных сетях на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщило издание Khaleej Times.

Источник: Life.ru

«Полиция Абу-Даби задержала 45 человек разных национальностей за то, что они снимали разные локации на фоне происходящих событий и публиковали клипы в социальных медиа», — говорится в материале.

В полиции считают, что опубликованные записи могли содержать недостоверные сведения и вводить аудиторию в заблуждение. Среди задержанных — граждане Бангладеш, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Камеруна, Непала, Пакистана и Филиппин. Их ролики включали в себя кадры развёртывания систем ПВО ОАЭ или попадания в «объекты». Некоторые видео были сгенерированы с помощью ИИ, на них были фальшивые взрывы, пожары и нападения на известные достопримечательности.

Ранее сообщалось, что британский турист был приговорён в ОАЭ к двум годам тюрьмы за видеоролик с ракетным ударом по Дубаю, который он снял во время отдыха.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше