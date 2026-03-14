В ОАЭ задержали десятки человек за видео в соцсетях, среди них иностранцы

В полиции считают, что опубликованные записи могли содержать недостоверные сведения и вводить аудиторию в заблуждение. Среди задержанных — граждане Бангладеш, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Камеруна, Непала, Пакистана и Филиппин. Их ролики включали в себя кадры развёртывания систем ПВО ОАЭ или попадания в «объекты». Некоторые видео были сгенерированы с помощью ИИ, на них были фальшивые взрывы, пожары и нападения на известные достопримечательности.