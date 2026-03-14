Пять беспилотников сбили над Ростовской областью в ночь на 14 марта

В Ростовской области в ночь на 14 марта два района подверглись атаке беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Дроны уничтожили в Чертковском и Шолоховском районах.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — сказал глава региона.
В министерстве обороны РФ рассказали, что всего в ночь на 14 марта уничтожили пять беспилотников.
А над акваторией Азовского моря сбили 31 БПЛА. Еще 16 уничтожили в небе над Краснодарским краем, 8 — над Крымом, 6 — над территорией Белгородской области, три — над Самарой.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше