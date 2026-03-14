В Ростовской области отменили режим опасности атаки БПЛА утром 14 марта

В Ростовской области всю ночь сохранялся режим беспилотной опасности. Утром 14 марта подразделения РСЧС распространили сообщение о его отмене.
По данным минобороны РФ, в ходе ночной атаки над территорией области было уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов.
Атака затронула и соседние регионы. Наибольшее число дронов — 31 единица — было сбито над акваторией Азовского моря. Кроме того, силы ПВО нейтрализовали 16 БПЛА в небе над Краснодарским краем, 8 — над Крымом, 6 — в Белгородской области и 3 — над Самарой.
