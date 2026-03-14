Вашингтон
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области отменили режим опасности атаки БПЛА утром 14 марта

Пять БПЛА сбили в небе над Ростовской области в ночь на 14 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области всю ночь сохранялся режим беспилотной опасности. Утром 14 марта подразделения РСЧС распространили сообщение о его отмене.

По данным минобороны РФ, в ходе ночной атаки над территорией области было уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов.

Атака затронула и соседние регионы. Наибольшее число дронов — 31 единица — было сбито над акваторией Азовского моря. Кроме того, силы ПВО нейтрализовали 16 БПЛА в небе над Краснодарским краем, 8 — над Крымом, 6 — в Белгородской области и 3 — над Самарой.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

