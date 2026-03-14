Техник из Миасса перевел на счета лжеинвесторов 2 млн рублей

В Миассе 40-летний мужчина перевел мошенникам почти 2 миллиона рублей, поверив в возможность быстрого и легкого заработка на инвестициях, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Техник одного из предприятий рассказал правоохранителям, что ему позвонили на мобильный телефон и рассказали о возможности заработка на криптовалюте. Потерпевший заинтересовался предложением и на протяжении полутора месяцев выполнял все инструкции неизвестных: скачивал сторонние приложения и регулярно пополнял счет на «криптоплатформе».
Когда личные сбережения закончились, миасец оформил кредит и снова пополнил счет. Увидев в приложении внушительную сумму с шестью нулями, потерпевший попытался вывести деньги, но у него ничего не вышло. После нескольких неудачных попыток он понял, что связался с мошенниками.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские устанавливают причастных к краже крупной суммы.
Правоохранители напомнили: честных легких денег не бывает. Крупную прибыль на инвестициях чаще всего обещают мошенники.