Американский танкер атакован у берегов ОАЭ

Танкер США загорелся у берегов эмирата Шарджа.

Источник: Аргументы и факты

Американский танкер загорелся у берегов ОАЭ в результате атаки. Об этом сообщают иранские IRIB, Press TV, Tasnim.

Танкер США подвергся обстрелу у берегов эмирата Шарджа. Название судна не раскрывается, как и другие подробности.

Агентство Tasnim публикует в своем Telegram-канале кадры охваченного огнем судна.

Ранее КСИР атаковал в Персидском заливе американский танкер Safe Sia, шедший под флагом Маршалловых островов. Судно подверглось удару после того, как проигнорировало предупреждения иранских военных.

Агентство Reuters писало, что с 28 февраля нападениям в Персидском заливе подверглись не менее 16 танкеров и других судов. По данным Всемирного совета судоходства (World Shipping Council), почти 20 тыс. моряков, находящихся на судах в этом регионе, сталкиваются с «крайне неопределенной ситуацией в плане безопасности».

Накануне стало известно, что направлявшийся в Индию СПГ-танкер успешно прошел через Ормузский пролив.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
