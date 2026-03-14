Американский танкер атакован у берегов ОАЭ

Американский танкер загорелся у берегов ОАЭ в результате атаки. Об этом сообщают иранские IRIB, Press TV, Tasnim.
Танкер США подвергся обстрелу у берегов эмирата Шарджа. Название судна не раскрывается, как и другие подробности.
Агентство Tasnim публикует в своем Telegram-канале кадры охваченного огнем судна.
Ранее КСИР атаковал в Персидском заливе американский танкер Safe Sia, шедший под флагом Маршалловых островов. Судно подверглось удару после того, как проигнорировало предупреждения иранских военных.
Агентство Reuters писало, что с 28 февраля нападениям в Персидском заливе подверглись не менее 16 танкеров и других судов. По данным Всемирного совета судоходства (World Shipping Council), почти 20 тыс. моряков, находящихся на судах в этом регионе, сталкиваются с «крайне неопределенной ситуацией в плане безопасности».
Накануне стало известно, что направлявшийся в Индию СПГ-танкер успешно прошел через Ормузский пролив.