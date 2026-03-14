Видео пожара на танкере США в Шардже после атаки Ирана появилось в Сети

В Сети появилось видео сильно пожара на американском танкере в Шардже, который атаковал Иран. Кадры горящего судна разлетелись по всем соцсетям.
Согласно данным телеканала Press TV, инцидент произошел ранним утром 14 марта. Тогда ряд эмиратских изданий сообщил, что в водах около Шардже был слышен взрыв. Оказалось, что там находился нефтяной танкер, который принадлежал США. По нему был совершен удар иранскими войсками.
Судя по ролику, атака была весьма мощной, поскольку морское судно начало быстро и сильно гореть. Клубы черного дыма поднялись вверх на несколько метров. На фоне также слышна сирена, предупреждающая об опасности.
Ранее сайт KP.RU писал, что недавно иранский беспилотник атаковал посольство США в иракском городе Багдад. Известно, что целью Тегерана были средства ПВО, которые находились на территории дипмиссии. Информация о пострадавших не сообщалась.