В детском саду Екатеринбурга рухнула веранда

В Екатеринбурге в детском саду № 140 на улице Шефской обрушилась веранда. 13 марта вечером часть кровельного материала под тяжестью снега рухнула вниз. В момент происшествия детей на площадке не было. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на читательницу.
— Рядом располагается еще одна веранда, которая может обрушиться, — говорит женщина.
«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в администрации города. На момент публикации ответ не поступил.
Напомним, что в Верхотурье из-за снега обвалилась крыша дома на улице Мальцева, 58. К счастью, из — за инцидента никто не пострадал. Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров.