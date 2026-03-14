В детском саду Екатеринбурга рухнула веранда

В Екатеринбурге в детском саду № 140 на улице Шефской обрушилась веранда. 13 марта вечером часть кровельного материала под тяжестью снега рухнула вниз. В момент происшествия детей на площадке не было. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на читательницу.