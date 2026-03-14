Первый рэкетир СССР Монгол стал вором в законе вопреки понятиям

Банда специализировалась на похищениях с устрашением. Антиквара Миркина положили в гроб, разыграв расстрел «мента» — жертва сдалась. Директора шашлычной Ломакину вздёрнули на дереве, после чего та отдала ключи. Торговца наркотиками тоже уложили в гроб и заставили отдать товар и золото.
Банду сгубила жадность: они ограбили воров-домушников под видом милиции, те их сдали. К 1972 году всех, кроме Япончика, арестовали. Карьков получил 15 лет. В колонии он нарушил все понятия: работал и «кидал» своих, но убедил сходку, что старый кодекс убивает воровство. В 42 года стал вором в законе. Умер в 1994 году от цирроза, сообщает «Лента.ру».
Ранее в тюрьме Бейрута скончался бывший вор в законе Давид Чихвария, более известный как Дато Кутаисский. Он был «коронован» в 1994 году после отбытия шестилетнего срока за оружие и хулиганство. В результате внутрикриминальных разногласий Дато лишился титула, но не бросил преступный образ жизни.
