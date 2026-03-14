Под Волгоградом в смерти женщины в лобовом ДТП обвинили двух водителей

Согласно материалам дела, 19 ноября 2025 года около 13:00 мск 42-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта», проживающая в одном из поселков Палласовского района, на 117 км автодороги «Иловатка — Старополтавка — Палласовка — Николаевск» пошла на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с грузовиком «Скания», водитель которого также совершал обгон. В ДТП погибла 36-летняя пассажирка легковушки, которая находилась на переднем пассажирском сидении и была не пристегнута ремнем безопасности. Она скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.