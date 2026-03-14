Извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке

На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, он выбросил пепел на высоту до восьми километров. Об этом в субботу, 14 марта, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
— Пепловое облако ушло в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря. По данным очевидцев из поселка Ключи, были слышны взрывы со стороны вулкана, — передает Telegram-канал организации.
8 февраля вулкан Шивелуч также выбросил пепел на высоту свыше 11 километров.
19 февраля извержение вулкана Канлаон произошло на острове Негрос на Филиппинах, пепел поднялся на 4,5 километра. В районе вулкана объявили второй уровень опасности из пяти. В связи со стихийным бедствием ученые призвали местных жителей и туристов покинуть зону в радиусе четырех километров от кратера.