Молодой водитель без прав вылетел в кювет и погиб в Челябинской области

Рано утром в субботу, 14 марта, в Челябинской области 27-летний мужчина за рулём Chevrolet Lanos на высокой скорости не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель скончался на месте.

Источник: Госавтоинспекция по Челябинской области

Авария произошла в 05:54 в районе дома № 3а на улице Заводской в посёлке Первомайка Коркинского округа. На изгибе дороги вправо мужчина не справился с управлением, из-за чего его занесло. Машина съехала в кювет и перевернулась. Владелец иномарки погиб.

— Сотрудниками полиции установлено, что погибший водительского удостоверения не имел, ранее привлекался по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. В момент ДТП не был пристегнут ремнём безопасности, в автомобиле находился один, — сообщили госавтоинспекторы. — По факту ДТП проводится проверка.

Ещё одна смертельная авария произошла накануне на трассе в районе Миасса. Там столкнулись две машины, в результате чего четыре человека от полученных травм скончались на месте.