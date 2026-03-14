Молодой водитель без прав вылетел в кювет и погиб в Челябинской области

Авария произошла в 05:54 в районе дома № 3а на улице Заводской в посёлке Первомайка Коркинского округа. На изгибе дороги вправо мужчина не справился с управлением, из-за чего его занесло. Машина съехала в кювет и перевернулась. Владелец иномарки погиб.
— Сотрудниками полиции установлено, что погибший водительского удостоверения не имел, ранее привлекался по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. В момент ДТП не был пристегнут ремнём безопасности, в автомобиле находился один, — сообщили госавтоинспекторы. — По факту ДТП проводится проверка.
Ещё одна смертельная авария произошла накануне на трассе в районе Миасса. Там столкнулись две машины, в результате чего четыре человека от полученных травм скончались на месте.