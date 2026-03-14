Молодой водитель без прав вылетел в кювет и погиб в Челябинской области

Авария произошла в 05:54 в районе дома № 3а на улице Заводской в посёлке Первомайка Коркинского округа. На изгибе дороги вправо мужчина не справился с управлением, из-за чего его занесло. Машина съехала в кювет и перевернулась. Владелец иномарки погиб.