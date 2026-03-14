ФСБ арестовала иностранца, через Telegram призывавшего к террору

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Тамбовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот иностранец, «проживая в Тамбовской области, используя мессенджер Telegram, призывал к совершению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и управления».
В результате проведенных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием интернета.
«Решением Ленинского районного суда г. Тамбова фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.