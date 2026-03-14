Вашингтон
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ арестовала иностранца, через Telegram призывавшего к террору

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Иностранец, с помощью мессенджера Telegram призывавший к террору в отношении представителей органов государственной власти, арестован в Тамбовской области, сообщила ФСБ России.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Тамбовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот иностранец, «проживая в Тамбовской области, используя мессенджер Telegram, призывал к совершению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и управления».

В результате проведенных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием интернета.

«Решением Ленинского районного суда г. Тамбова фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.