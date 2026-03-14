В Самаре задержали мужчину, который хранил и рекламировал наркотики

«Оперативники провели обыск. В помещении полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом, баллончики с краской, трафареты для нанесения надписей с пропагандой наркотиков и сотовый телефон с отчетами анонимным кураторам», — говорится в сообщении.
Исследованием в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области было установлено, что подозреваемый хранил наркотические вещества в крупном размере. Сотрудникам полиции злоумышленник рассказал, что искал работу, когда в Интернете кто-то предложил денежное вознаграждение за нанесение рекламы на здания.
Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.