В Самаре задержали мужчину, который хранил и рекламировал наркотики

В Самарской области задержали мужчину, который подозревался в хранении и рекламе запрещенных веществ. На него завели уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

«Оперативники провели обыск. В помещении полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом, баллончики с краской, трафареты для нанесения надписей с пропагандой наркотиков и сотовый телефон с отчетами анонимным кураторам», — говорится в сообщении.

Исследованием в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области было установлено, что подозреваемый хранил наркотические вещества в крупном размере. Сотрудникам полиции злоумышленник рассказал, что искал работу, когда в Интернете кто-то предложил денежное вознаграждение за нанесение рекламы на здания.

Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.