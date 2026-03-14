В Свердловской области за сутки потушили 12 пожаров, есть погибший

За минувшие сутки на Среднем Урале ликвидировали 12 пожаров, половина из которых произошли в жилом секторе, в результате погиб один человек.
Так, накануне в Красноуфимске на улице Маяковского горела квартира в муниципальном 5-квартирном жилом доме на площади 20 квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружен один погибший. Возгорание ликвидировали за 21 минуту 15 спасателей на четырех единицах техники.
В Артемовском на улице Говырена горел электрощит в подъезде на первом этаже муниципального 5-этажного жилого дома на площади 1 «квадрат». Пожарно-спасательными подразделениями спасены три человека. С огнем справились за 4 минуты 9 специалистов на двух спецмашинах.
В селе Логинова на улице Садовой сгорели кровля, перекрытие, повреждены стены, внутренняя отделка частной бани. Пожар на площади 9 квадратных метров ликвидировали за 14 минут 4 спасателя на двух единицах техники.