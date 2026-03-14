В Свердловской области за сутки потушили 12 пожаров, есть погибший

В Артемовском на улице Говырена горел электрощит в подъезде на первом этаже муниципального 5-этажного жилого дома на площади 1 «квадрат». Пожарно-спасательными подразделениями спасены три человека. С огнем справились за 4 минуты 9 специалистов на двух спецмашинах.