ФСБ: бежавший от срочной службы иностранец задержан по подозрению в терроризме

Иностранец, бежавший от срочной службы, задержан в Тамбовской области за призывы к терроризму и нарушение миграционного законодательства. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Иностранец прибыл в Россию с целью уклонения от прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил иностранного государства, в связи с чем был объявлен в розыск в стране исхода», — говорится в сообщении от силовых структур.
ФСБ сообщила, что житель Тамбовской области через Telegram призывал к насилию против представителей власти. Злоумышленник ранее привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства РФ.
