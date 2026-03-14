Вашингтон
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: бежавший от срочной службы иностранец задержан по подозрению в терроризме

Иностранец хотел скрыться в России от военной службы в своей стране.

Источник: Комсомольская правда

Иностранец, бежавший от срочной службы, задержан в Тамбовской области за призывы к терроризму и нарушение миграционного законодательства. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Иностранец прибыл в Россию с целью уклонения от прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил иностранного государства, в связи с чем был объявлен в розыск в стране исхода», — говорится в сообщении от силовых структур.

ФСБ сообщила, что житель Тамбовской области через Telegram призывал к насилию против представителей власти. Злоумышленник ранее привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что в феврале 2026 года ФСБ задержала завербованного украинскими спецслужбами иностранца. Он хотел, по указке кураторов из СБУ, взорвать ЛЭП и ТЭЦ.