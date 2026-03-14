«Мёртвый» слон внезапно очнулся и разорвал туристку при попытке сделать селфи

Трагедия произошла после того, как один из охотников ранил животное выстрелом в ногу. Собравшиеся вокруг люди решили, что слон не выживет. 46-летняя Клаудия Мваала подошла к нему, чтобы сделать селфи, коснулась головы и попросила сфотографировать её. В этот момент слон внезапно вскочил и набросился на женщину.