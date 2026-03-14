Семь человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса с детьми в Москве

Семь человек пострадали при столкновении микроавтобуса с мигрантами и экскурсионным автобусом с детьми в Москве. Об этом в субботу, 14 марта, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел на Калужском шоссе. По предварительным данным, водителю микроавтобуса с иностранцами стало плохо за рулем.
— Он по касательной задел экскурсионный автобус с детьми, припаркованный у обочины. После этого его развернуло, и в иномарку врезались другие транспортные средства, — передает агентство.
Ранее к 1,5 года тюремного заключения приговорили водителя автобуса, сбившего четырехлетнего ребенка в Балашихе. Несовершеннолетний получил множественные телесные повреждения. Его не успели довезти до больницы, ребенок скончался в машине скорой помощи.