ФСБ задержала иностранца, сбежавшего с родины от армии ради терактов в России

В Тамбовской области задержан иностранец, бежавший в Россию от армии и призывавший к терроризму в Telegram. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, мужчина прибыл в РФ, чтобы избежать срочной службы у себя на родине, где он находился в розыске. Проживая в Тамбовской области, он в мессенджере призывал к насилию в отношении представителей госорганов.

«ФСБ на территории Тамбовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности», — отметили в ЦОС.

Кроме того, выяснилось, что задержанный неоднократно нарушал миграционное законодательство России.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух россиян, подозреваемых в госизмене. Задержания прошли в Московской и Тверской областях. По данным ведомства, мужчины 21 и 36 лет самостоятельно вышли на связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет и передавали им информацию о военных объектах.

