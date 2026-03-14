В Башкирии произошло частичное обрушение крыши многоквартирного дома

Проверка началась в Калтасинском районе Башкирии после частичного обрушения крыши многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
«По предварительным данным, сегодня утром частично обрушилась четырехскатная кровля двухэтажного многоквартирного дома по ул. Фрунзе в с. Краснохолмский», — уточнило надзорное ведомство в своём Telegram-канале.
Согласно информации регионального управления МЧС, никто не пострадал. Системы снабжения жителей теплом, газом и водой работают штатно. На место случившегося выехал прокурор района Искандер Сахибгареев.
В рамках проверки будет изучено исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая деятельность по уборке снега и наледи с крыши.
Напомним, 2 марта в Истре и Электростали Московской области из-за большого количества скопившегося снега обрушились кровли двух домов. Площадь поврежденных сегментов в обоих случаях составила 10 квадратных метров.
В середине февраля в городе Зеленодольске в Татарстане произошло обрушение кровли трехэтажного здания склада. В результате инцидента пострадала женщина, которая была госпитализирована.