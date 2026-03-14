В Иланском нетрезвый водитель попытался скрыться от полицейских и попал в ДТП

В Иланском пьяный водитель пытался скрыться от автоинспекторов, но попал в ДТП. Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции. 13 марта внимание экипажа привлекла «Лада Приора». Водитель авто не отреагировал на требование остановиться и увеличил скорость. Погоня продолжалась до того момента, пока нарушитель не влетел в стоящий грузовик «КАМАЗ».