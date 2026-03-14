Обрушение крыши жилого дома в Башкирии: прокуратура начала проверку

В Башкирии прокуратура начала проверку из-за обрушения крыши жилого дома.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура организовала проверку из-за частичного обрушения кровли многоквартирного дома в селе Краснохолмский (Калтасинский район). Инцидент произошел сегодня утром: четырехскатная крыша двухэтажного 16-квартирного здания на улице Фрунзе не выдержала тяжести снега и обрушилась на площади 150 квадратных метров.

По данным МЧС, пострадавших нет — все 28 жильцов (в том числе восемь детей) самостоятельно покинули квартиры. Системы тепло-, газо- и водоснабжения работают штатно.

На место выехал прокурор Калтасинского района Искандер Сахибгареев. В ходе проверки предстоит установить причины случившегося и дать оценку исполнению законодательства в сфере ЖКХ, особенно в части своевременной очистки крыши от снега и наледи. По результатам примут меры прокурорского реагирования.

