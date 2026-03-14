51-летний житель Перми «заминировал» отдел приставов через «Госуслуги»

Свердловский районный суд города Перми квалифицировал действия пермяка по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социнфраструктуры». Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, сотовый телефон, с которого было отправлено сообщение, конфискован в пользу государства. Приговор ещё не вступил в законную силу.