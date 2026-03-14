51-летний житель Перми «заминировал» отдел приставов через «Госуслуги»

51-летний пермяк «заминировал» отдел приставов через «Госуслуги», сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
Инцидент произошёл ещё 25 ноября. Мужчина, действуя из хулиганских побуждений, вошёл в свой личный кабинет на портале «Госуслуги» и отправил официальное обращение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району. В сообщении он заявил о якобы готовящемся взрыве и поджоге здания № 74 по улице Бульвар Гагарина.
Утром следующего дня сотрудники ФССП передали полученную информацию в полицию. Здание было оцеплено, персонал эвакуировали, из-за чего работа ведомства была парализована. Взрывотехники и кинологи провели тщательное обследование помещений, однако никаких взрывных устройств обнаружено не было.
Свердловский районный суд города Перми квалифицировал действия пермяка по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социнфраструктуры». Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, сотовый телефон, с которого было отправлено сообщение, конфискован в пользу государства. Приговор ещё не вступил в законную силу.