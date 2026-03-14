В Красноярском крае пьяный водитель врезался в КАМАЗ, скрываясь от ДПС.
В Иланском водитель «Приоры» не остановился по требованию сотрудников полиции и, пытаясь скрыться от преследования, врезался в стоящий «КАМАЗ».
По сведениям Госавтоинспекции, за рулём легковушки оказался 34-летний мужчина без прав. После освидетельствования на состояние опьянения выяснилось, что водитель был нетрезв: прибор зафиксировал 1,05 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В отношении нарушителя составили сразу несколько административных материалов: за управление транспортным средством без прав, за пьяную езду, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и за нарушение правил применения ремней безопасности.