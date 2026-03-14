Появились кадры пожара на танкере США после атаки у берегов ОАЭ

Видеозапись с горящим американским танкером, который подвергся удару у берегов Объединённых Арабских Эмиратов, была обнародована в Сети.
Ранее об этой атаке сообщили некоторые иранские СМИ, включая телеканал Press TV, агентства IRIB и Tasnim. Судно было обстреляно у берегов эмирата Шарджа. Название корабля и другие подробности инцидента не уточнялись.
На опубликованных кадрах можно увидеть охваченный огнём борт судна, над которым поднимается столб густого дыма. Сообщается, что пожар также начался на нефтебазе в порту.
Напомним, 11 марта Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что нанёс удары по судам, которые пытались пересечь Ормузский пролив. Эти корабли шли под флагами Либерии и Таиланда.