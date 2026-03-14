Вашингтон
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры пожара на танкере США после атаки у берегов ОАЭ

В Сети опубликовали видеозапись с пожаром на американском танкере, атакованном у берегов эмирата Шарджа в ОАЭ.

Источник: Аргументы и факты

Видеозапись с горящим американским танкером, который подвергся удару у берегов Объединённых Арабских Эмиратов, была обнародована в Сети.

Ранее об этой атаке сообщили некоторые иранские СМИ, включая телеканал Press TV, агентства IRIB и Tasnim. Судно было обстреляно у берегов эмирата Шарджа. Название корабля и другие подробности инцидента не уточнялись.

На опубликованных кадрах можно увидеть охваченный огнём борт судна, над которым поднимается столб густого дыма. Сообщается, что пожар также начался на нефтебазе в порту.

Напомним, 11 марта Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что нанёс удары по судам, которые пытались пересечь Ормузский пролив. Эти корабли шли под флагами Либерии и Таиланда.

