Незаконную свалку строительных отходов обнаружили в Колтушах. Информация об этом ранее поступила в Комитет госэконадзора Ленинградской области, где ее впоследствии подтвердили. Груды мусора складировали на территории в окрестностях 24-го километра трассы «Кола».
— 13 марта нелегальную деятельность по планированию земельного участка строительными отходами пресекли. За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении мусора изъяли и поместили на специализированную стоянку бульдозер, — рассказали в Комитете госэконадзора региона.
Полицейские таким образом инициировали административное дело по статье 8.2 КоАП РФ. По его результатам примут меры для устранения последствий нарушения.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на ликвидацию свалок в Петербурге в 2026 году выделят 1,5 миллиарда рублей. Из которых 402 миллиона рублей направят на устранение крупного отвала отходов в Курортном районе.