Вашингтон
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС тушило пожар на заводе по производству торфобрикетов в Старобине

МИНСК, 14 мар — Sputnik. В Старобине спасатели ликвидировали пожар на предприятии по производству топливных брикетов, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Источник: Sputnik.by

Спасательное ведомство опубликовало кадры ликвидации возгорания на предприятии.

Сообщается, что возгорание началось утром в субботу 14 марта в поселке Старобин Солигорского района, местом ЧП стало местное предприятие, специализирующееся на выпуске и реализации топливных торфяных и древесных брикетов.

Сигнал о происшествии поступил оперативным службам через систему передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния», уточняет МЧС.

«К моменту прибытия первых подразделений МЧС в здании котельной наблюдалось задымление в парильном помещении», — рассказали в ведомстве.

Спасатели оперативно справились с возгоранием, не допустив его распространения на соседние объекты и технологические линии.

В результате инцидента никто из работников предприятия и сотрудников МЧС не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

На месте происшествия работали пять единиц техники и личный состав подразделений МЧС.