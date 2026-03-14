МЧС тушило пожар на заводе по производству торфобрикетов в Старобине

Спасательное ведомство опубликовало кадры ликвидации возгорания на предприятии.
Сообщается, что возгорание началось утром в субботу 14 марта в поселке Старобин Солигорского района, местом ЧП стало местное предприятие, специализирующееся на выпуске и реализации топливных торфяных и древесных брикетов.
Сигнал о происшествии поступил оперативным службам через систему передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния», уточняет МЧС.
«К моменту прибытия первых подразделений МЧС в здании котельной наблюдалось задымление в парильном помещении», — рассказали в ведомстве.
Спасатели оперативно справились с возгоранием, не допустив его распространения на соседние объекты и технологические линии.
В результате инцидента никто из работников предприятия и сотрудников МЧС не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.
На месте происшествия работали пять единиц техники и личный состав подразделений МЧС.