Количество пострадавших в аварии на Калужском шоссе выросло до девяти

Число пострадавших в ДТП на Калужском шоссе выросло до девяти. Об этом в субботу, 14 марта, сообщило агентство городских новостей «Москва».
По данным источника, всего пострадали шесть пассажиров микроавтобуса, двое подростков и учительница из экскурсионного автобуса.
Одного пассажира микроавтобуса с тяжелыми травмами увезли в больницу на вертолете, уточняется в публикации.
О произошедшем стало известно 14 марта. По предварительным данным, водителю микроавтобуса с иностранцами стало плохо за рулем. Он задел экскурсионный автобус с детьми, припаркованный у обочины. После этого его развернуло, в иномарку врезались другие транспортные средства.