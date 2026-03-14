В Башкирии нетрезвый подросток спровоцировал погоню

На улице Архитектурная в Благовещенске водитель автомобиля «Шевроле Нива» проигнорировал законное требование полицейского об остановке и попробовал скрыться. После продолжительного преследования машину задержали на улице Красная Мельница. Выяснилось, что за рулем находится нетрезвый юноша, не имеющий права управления. Его освидетельствование показало 0,290 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.