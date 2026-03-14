УМВД: 22-летняя светловчанка похитила более 2 млн с банковского счета своей матери

В полицию Светлого поступило заявление от 40-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что с ее банковского счета пропало более 2,2 млн рублей. Получив расширенную информацию о движении денежных средств, правоохранители выяснили, что накопления были переведены на банковский счет, принадлежавший 22-летней дочери потерпевшей. Предварительно установлено, что девушка знала пароль от мобильного банка и перевела деньги со счета матери на свой, распорядившись ими по своему усмотрению.