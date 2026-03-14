В Ленобласти завели дело о гибели собак и кошек в приюте

В Ломоносовском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту гибели собак в приюте «Островок надежды». Об этом сообщает прокуратура региона.
В ходе проверки специалисты обнаружили ненадлежащие условия содержания собак в вольера, отсутствие корма и не проведение дезинфекции. Также они не нашли площадки накопления твёрдых коммунальных отходов, места для накопления биологических отходов
Уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения с животными. Виновным грозит до пяти лет заключения.
Напомним, гибели обитателей приюта стало известно в начале февраля. Всего было найдено 18 трупов собак и шесть — кошек.
По словам волонтёров, от голода собаки рвали друг друга на части. Также очевидцы рассказали журналистам, что в некоторых бытовках живые животные содержались вместе с мёртвыми.