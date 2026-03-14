Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели туриста из Саратова в Сочи

Суд назначил обвиняемому наказание в виде ограничения свободы на полтора года.

Источник: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела о причинении смерти мужчине во время отдыха в Сочи.

Трагедия произошла в Лазаревском районе в 2024 году. По информации родственников, жителя Саратова избили на пляже, в результате чего мужчина скончался. История получила широкий общественный резонанс в соцсетях.

По информации Информационного центра Следственного комитета России, в ходе расследования статья была переквалифицирована на менее тяжкую. Суд назначил фигуранту наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года. Родственники погибшего ещё в августе 2025 года обращались к главе Следственного комитета с жалобой на следствие.