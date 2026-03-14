На юге Молдовы был замечен беспилотник: Он пролетел над территорией нашей страны и улетел обратно — граждан призывают к спокойствию

На юге Молдовы был замечен беспилотник.
Он улетел обратно.
Утром 14 марта 2026 года около 01:30 Служба воздушных операций Национальной армии зафиксировала несанкционированный пролет воздушного объекта над воздушным пространством Республики Молдова, который впоследствии покинул территорию страны в направлении населенных пунктов Украинка (Республика Молдова) — Новоселка (Украина).
Одновременно украинские власти проинформировали Пограничную полицию о пролете беспилотника «Шахед» над воздушным пространством Республики Молдова в восточном регионе страны в направлении Александровки (Украина) — Украинки (Республика Молдова).
На основании полученной информации ответственные органы приняли все необходимые процессуальные меры, включая проверку района, где произошел пролет.
В связи с этим инцидентом гражданам настоятельно рекомендуется проявлять повышенную бдительность и сообщать компетентным органам о любых замеченных ими неопознанных летающих объектах, сообщает Минобороны Молдовы.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
