Вашингтон
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Молдовы был замечен беспилотник: Он пролетел над территорией нашей страны и улетел обратно — граждан призывают к спокойствию

Дрон типа «Шахед» пролетел над воздушным пространством Молдовы.

Источник: Комсомольская правда

На юге Молдовы был замечен беспилотник.

Он улетел обратно.

Утром 14 марта 2026 года около 01:30 Служба воздушных операций Национальной армии зафиксировала несанкционированный пролет воздушного объекта над воздушным пространством Республики Молдова, который впоследствии покинул территорию страны в направлении населенных пунктов Украинка (Республика Молдова) — Новоселка (Украина).

Одновременно украинские власти проинформировали Пограничную полицию о пролете беспилотника «Шахед» над воздушным пространством Республики Молдова в восточном регионе страны в направлении Александровки (Украина) — Украинки (Республика Молдова).

На основании полученной информации ответственные органы приняли все необходимые процессуальные меры, включая проверку района, где произошел пролет.

В связи с этим инцидентом гражданам настоятельно рекомендуется проявлять повышенную бдительность и сообщать компетентным органам о любых замеченных ими неопознанных летающих объектах, сообщает Минобороны Молдовы.

