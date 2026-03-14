Пожар на Афипском НПЗ ликвидировали

Пожар произошел ночью 14 марта. После падения фрагментов БПЛА на территории предприятия загорелись технические установки. На месте работали оперативные службы, проводились мероприятия по локализации и последующей ликвидации возгорания.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь с 13 на 14 марта средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, 16 дронов были сбиты над территорией Краснодарского края, 31 — над акваторией Азовского моря. Еще восемь беспилотников уничтожены над территорией Республики Крым.