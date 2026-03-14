Под Ростовом автоугонщик, скрываясь от полиции, протаранил дерево

Под Ростовом гость угнал машину и устроил гонки с полицией.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области местный житель пригласил в гости приятеля. Тот остался у хозяина квартиры на ночь. Когда друг уснул, мужчина взял тайком ключи от автомобиля «Хендай Солярис», спустился на парковку и угнал авто.

Владелец проснулся и понял, что машины у дома нет. Мужчина обратился в полицию. Оперативники передали информацию сотрудникам ГАИ.

Госавтоинспекторы, заметив на дороге угнанную машину, потребовали у водителя остановиться. Но угонщик нажал на педаль газа. Началась погоня. При попытке скрыться злоумышленник протаранил дерево. После этого его задержали, а искореженную машину вернули хозяину.

— Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством», — сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

