Под Ростовом автоугонщик, скрываясь от полиции, протаранил дерево

В Таганроге Ростовской области местный житель пригласил в гости приятеля. Тот остался у хозяина квартиры на ночь. Когда друг уснул, мужчина взял тайком ключи от автомобиля «Хендай Солярис», спустился на парковку и угнал авто.
Владелец проснулся и понял, что машины у дома нет. Мужчина обратился в полицию. Оперативники передали информацию сотрудникам ГАИ.
Госавтоинспекторы, заметив на дороге угнанную машину, потребовали у водителя остановиться. Но угонщик нажал на педаль газа. Началась погоня. При попытке скрыться злоумышленник протаранил дерево. После этого его задержали, а искореженную машину вернули хозяину.
— Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством», — сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
