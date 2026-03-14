В Отрадном будут судить экс-главу бюро МСЭ за взятки и липовые инвалидности

Дело поступило в Отрадненский городской суд в начале марта.

В Отрадном передано в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы Маргариты Ветвинской. Экс-чиновницу обвиняют в 12 эпизодах получения взятки и 9 эпизодах служебного подлога.

По версии следствия, с 2019 по 2022 год Ветвинская через посредников получила взятки на общую сумму более 280 тысяч рублей за фиктивное установление инвалидности семи гражданам. За деньги она вносила в медицинские документы недостоверные сведения, удостоверяющие факт признания людей инвалидами.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Наказание по этим статьям — до 8 лет лишения свободы.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, обвинительное заключение утверждено.