Пьяный мужчина зарезал любимую во время ссоры в квартире в Петербурге

В отношении жителя Северной столицы возбудили уголовное дело об убийстве.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 13 марта жильцам дома 38 на Гладышевском проспекте в Приморском районе было не до сна. За стенкой соседи услышали шум драки и поспешили вызвать полицию. Спустя непродолжительное время стало известно, что во дворе задержали 30-летнего мужчину. По предварительной информации, он и его 29-летняя сожительница разругались, после чего в ход пошел нож. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— У потерпевшей обнаружили ранение шеи. Она скончалась на месте, — уточнили в ведомстве.

Судя по всему, мужчина хотел податься в бега, но не вышло. Опасную улику изъяли, а в его отношении возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ранее фигуранта уже судили, но по какой статье, не уточнили. Обстоятельства происшествия начали устанавливать.