В Туве в пожаре погибли двое мужчин

Ночью 14 марта в селе Сукпак Кызылского района Тувы произошло возгорание, жертвами которого стали двое мужчин: 37 и 29 лет.
По данным МЧС, пожар начался в двухквартирном доме по улице Салчак Токи. На момент прибытия на место восьми человек личного состава и трёх единиц техники горела одна из квартир.
Газодымозащитная служба в ходе разведки обнаружила тела двоих мужчин.
«По данному пожару дознаватель государственного пожарного надзора отрабатывает причину: аварийный режим работы ветхой электропроводки. Очаг возгорания находился в кухне дома», — рассказали в МЧС Тувы.