С начала года жители Красноярского края отдали IT-аферистам 386 миллионов рублей

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года жертвами IT-преступников стали 1087 жителей края. Менее чем за три месяца они лишились 386 миллионов рублей. Традиционную сводку о мобильном мошенничестве опубликовали в краевой прокуратуре.

Только за прошедшую неделю у 73 жителей региона дистанционные мошенники похитили более 13 миллионов. Из них 18 человек оказались под влиянием лжесотрудников спецслужб и организаций, спасавших «благополучие», еще 16 потерпевших стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины, а в 26 случаях пострадавшие доверились неизвестным.

По каждому случаю заведены и расследуются дела. Процент раскрываемости таких преступлений составляет 25, 4%.