Под Березой пьяный водитель Opel эпично обрушил конструкцию дорожных знаков

В Березовском районе пьяный водитель Opel совершил жесткое ДТП и обрушил консоль дорожных знаков. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Жесткая авария произошла 14 марта около 04.20. Установлено, что 32-летний водитель Opel ехал по M-1 в сторону Минска. На 115 километре автомагистрали он не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение, после чего еще обрушилась консольная опора дорожных знаков.
У мужчины не было водительских прав, кроме того, он был пьяным за рулем. Медосвидетельствование показало 1,3 промилле.
— После ДТП фигурант госпитализирован. Проводится проверка, — прокомментировали в УВД.
