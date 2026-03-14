Под Пермью рейсовый автобус столкнулся с машиной, пострадали трое человек

Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Источник: Телеграм-канал ЧП Пермь

На автодороге Красновишерск — Антипино в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля пострадали трое человек, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Авария произошла вечером 13 марта. Автобус «ПАЗ» под управлением мужчины 1975 года рождения столкнулся с легковой машиной «УАЗ Патриот», за рулём которого находился молодой человек 1994 года рождения. По предварительной информации, оба водителя потеряли контроль над управлением. Машины занесло, из-за этого и произошло столкновение.

Пострадали пассажиры автобуса: двое несовершеннолетних юношей и женщина 1958 года рождения. Они получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение.

«Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали сайту perm.aif.ru в ведомстве.