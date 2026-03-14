Подозреваемого в нападении на фельдшера задержали в Астане

Астана. 14 марта. КазТАГ — Подозреваемого в нападении на фельдшера скорой медицинской помощи задержали в Астане, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«В столице задержан мужчина, напавший на фельдшера бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении в субботу.

По факту возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что бригада скорой помощи прибыла на вызов в торговый центр, где находились двое нетрезвых мужчин. Один из них пожаловался на плохое самочувствие. Когда медицинские работники после проведения необходимых процедур собирались покинуть место вызова, один из мужчин проявил агрессивное поведение, нанесся удары фельдшеру», — заявили в МВД.

Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, после чего подозреваемый был задержан на месте и помещен в изолятор временного содержания.