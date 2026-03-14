Пьяный бесправник снес консольную опору для дорожных знаков на трассе M1

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Пьяный водитель без прав в ночь на субботу врезался в отбойное ограждение снес консольную опору дорожных знаков на трассе M1-E30, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Источник: Telegram / КРЕПОСТЬ

ДТП произошло около 04:21 часов субботы, рассказали в УВД. За рулем автомобиля Opel находился 32-летний мужчина, он ехал по трассе M1-E30 «Брест-Минск-граница РФ» в направлении столицы.

«На 115 км автодороги не справился с управлением и совершил столкновение с отбойным ограждением и консольной опорой дорожных знаков», — сообщили в УВД.

В результате медосвидетельствования выяснилось, что водитель сел за руль нетрезвым, в его крови обнаружили 1,3 промилле алкоголя. Кроме того, стало известно, что прав управления автомобилем у него не имелось.

В результате аварии мужчина выжил, он госпитализирован, серьезно повреждена опора для дорожных знаков, как и сам автомобиль. По факту ДТП проводится проверка.

В областном УВД обратились к гражданам с просьбой сообщать об известных им фактах пьяного вождения по телефону 102 или в чат-бот МВД в Telegram.