Житель Ялты отправится в колонию на 1 год и 2 месяца за повторную пьяную езду.
В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что в октябре прошлого года на улице Ореховой сотрудники ДПС остановили ВАЗ-21093. Водитель оказался пьян, что позже подтвердила медицинская экспертиза.
Мужчина попался за рулем в нетрезвом виде не в первый раз — предыдущая судимость у него еще не была погашена. Суд приговорил нарушителя к реальному лишению свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, он лишен водительских прав на 5 лет. Приговор пока не вступил в силу.
