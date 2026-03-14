Хаски напала на детей в Свердловской области, возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел в частном секторе. Среди бела дня у одного из домов по улице Рабочей поселка Светлый собака породы хаски накинулась на четырехлетнего мальчика и восьмилетнюю девочку. Медики на «скорой» доставили детей в больницу, у них зафиксированы укушенные раны лица, скальпированные и укушенные раны волосистой части головы. Сысертская межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, организованной полицией.
Следственный отдел по городу Сысерти возбудил уголовное дело по статье 118 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Степень тяжести вреда здоровью детей будет установлена в ходе экспертных исследований. Также выясняются причины и условия, которые способствовали ситуации, чтобы не допустить повторения ситуации впредь», — сообщили в пресс-службе Управления СК по Свердловской области.
По предварительной информации, до того, как покусать детей, собака набросилась на своего хозяина — он тоже пострадал и сейчас находится в больнице.