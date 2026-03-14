Хаски напала на детей в Свердловской области, возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел в частном секторе. Среди бела дня у одного из домов по улице Рабочей поселка Светлый собака породы хаски накинулась на четырехлетнего мальчика и восьмилетнюю девочку. Медики на «скорой» доставили детей в больницу, у них зафиксированы укушенные раны лица, скальпированные и укушенные раны волосистой части головы. Сысертская межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, организованной полицией.