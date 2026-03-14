В истории замёрзших в Эвенкии отца и 4-летнего сына появились новые детали

Точную причину смерти предстоит выяснить специалистам в ходе судебных экспертиз.

Стали известны новые подробности о 51-летнем мужчине и четырёхлетнем малыше, насмерть замёрзших в эвенкийском лесу неподалёку от зимовья.

Как сообщила нашим коллегам из «КП-Красноярск» мать погибшего мальчика, ребёнок был младшим из троих детей, рождённых в браке. Отец за несколько лет до смертельного происшествия начал выпивать и обижать ребятишек, за что даже привлекался к административной ответственности. В марте 2025 года женщина вместе с детьми уехала к своим родителям в Архангельскую область, в ноябре развелась с мужем, а в декабре он сам приехал повидаться с детьми и, по словам матери мальчика, украл его.

По данным Следственного комитета, ребёнок временно проживал с мужчиной в Эвенкии с декабря 2025 года.

7 марта отец и сын выехали на машине в тайгу, взяв с собой снегоход в прицепе. На связь они больше не выходили.

В полицию с сообщением об исчезновении мужчины 11 марта обратился его работодатель. На следующий день в ходе поисков сотрудники МВД и волонтёры обнаружили тела погибших с признаками переохлаждения в 50-ти метрах от охотничьей избушки.

Точную причину смерти предстоит выяснить специалистам в ходе судебных экспертиз. По факту гибели отца и сына следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».