Появились подробности гибели женщины под колёсами грузовика в Перми

В Госавтоинспекции Пермского края раскрыли подробности гибели женщины под колёсами грузовика у ДК им. Калинина в Перми.
Речь идёт об аварии, которая произошла вечером 13 марта. Грузовой автомобиль «Рено», за рулём которого находился водитель 1970 года рождения, на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину 1953 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия она скончалась до приезда скорой помощи.
«По предварительной информации, пешеход переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства», — сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
