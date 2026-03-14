Воздух после пожара на нефтебазе в Тихорецком районе Кубани соответствует нормам

Показатели качества атмосферного воздуха после пожара на нефтебазе в Тихорецком районе Краснодарского края полностью соответствуют установленным санитарным нормам. Об этом сообщил глава муниципалитета Анатолий Перепелин со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.
Чиновник уточнил, что замеры производились 14 марта в 08:00 в нескольких точках.
«Все местные объекты и службы работают в штатном режиме», — добавил Анатолий Перепелин в своём телеграм-канале.
Напомним, пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка ликвидировали утром 13 марта.