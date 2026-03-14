На севере Молдовы отключают питьевую воду: В Днестр продолжают сбрасывать нефтепродукты

Министерство окружающей среды Молдовы сообщает, что в ближайшие часы водоснабжение будет временно прекращено в Сорокском районе, Бельцах, Флорештах, Сынжерей, поскольку источник загрязнения продолжает сбрасывать отходы в реку Днестр.
Гражданам рекомендуется запастись водой для неотложных нужд и следить за официальными каналами для получения обновленной информации о возобновлении услуги.
